Desaconselhada ida a banhos na praia de Gondarém no Porto

A ida a banhos na praia de Gondarém, no Porto, está desaconselhada depois de uma análise da qualidade da água, efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.

A ida à banhos irá manter-se desaconselhada "até que os resultados de uma análise à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência", refere a Autoridade Marítima Nacional (AMN) numa nota publicada na sua página oficial.

Após ter recebido a informação da APA, o Capitão do Porto do Douro deu instruções para que a bandeira vermelha fosse hasteada e colocados avisos nos acessos à praia.

A ação foi articulada entre a Capitania do Porto do Douro, a APA, a Câmara Municipal do Porto e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).