Descobertas ossadas em obra de reabilitação em Viana do Castelo

Descoberta ocorreu quando decorriam "trabalhos de escavação".

Por Lusa | 19:42

Um conjunto de ossadas, ao que tudo indica humanas, foi encontrado, esta terça-feira, numa empreitada de reabilitação no centro histórico de Viana do Castelo, sendo que a Polícia Judiciária está a investigar o caso, disse à Lusa, a PSP local.



Em declarações à agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva explicou que o alerta foi dado cerca das 16h00 pelo responsável pelas obras de reabilitação que decorrem num imóvel na rua do Loureiro, na ribeira da capital do Alto Minho.



De acordo com aquele responsável, a descoberta ocorreu quando decorriam "trabalhos de escavação".



"A PSP deslocou-se ao local. À partida parecem ser ossadas humanas, mas só a investigação a cargo da Polícia Judiciária irá determinar", adiantou.



Contactada pela Lusa, fonte Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Braga disse que aquela força policial foi "acionada por suspeita de serem ossadas humanas".



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que os bombeiros voluntários de Viana do Castelo foram chamados ao local, cerca das 18h29, para proceder à recolha das ossadas".