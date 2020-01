António Joaquim, acusado de ter sido o autor do disparo que matou Luís Grilo, em julho do ano passado, nas Cachoeiras, Vila Franca de Xira, apontou esta quarta-feira para as "falhas" da investigação da Polícia Judiciária ao crime e disse que os inspetores não exploraram todas as possibilidades.



"Sinto-me vítima de uma investigação incompleta", referiu António Joaquim em declarações à SIC.

"A descoberta do cadáver do Luís foi chocante", referiu ainda, adiantando que agora é preciso aguardar com serenidade o desfecho de todo o processo, cuja sentença é conhecida amanhã, pelas 14h00. O MP pediu mais de 20 anos cadeia.



Numa entrevista em que não foram abordados temas como a relação que mantém atualmente com a amante Rosa Grilo (viúva de Luís Grilo), falou sobre a vida na prisão.



"É angustiante olhar para uma porta que parece uma parede, não tem puxador [...] Pontualmente tive alguns problemas porque fui conotado com crimes sexuais", revelou, referindo-se à relação com os outros detidos.