Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descrição do local do crime adia sentença

‘Kanuna’ foi esfaqueado na noite de Lisboa.

Por João Tavares | 11:17

A descrição do local do crime na acusação levou esta segunda-feira o coletivo de juízes, que está a julgar o homicídio de Miguel Alves, a efetuar uma alteração dos factos e a adiar a leitura da sentença de João Pedroso – acusado de matar o rival, em outubro de 2017 – para quinta-feira, no Campus de Justiça de Lisboa.



Segundo a acusação, Miguel, 21 anos, foi esfaqueado e pontapeado na cabeça por João Pedroso após um confronto que começou numa discoteca de Santos e terminou na rua.



A vítima acabaria por morrer na esquina da rua do Instituto Industrial com a Av. 24 de Julho.



O agressor terá passado por umas pessoas numa esplanada e dito: "Já o adormeci, dei-lhe umas facadas".