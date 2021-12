Despiste e queda a ravina causa cinco feridos em Gondomar

O despiste de um veículo ligeiro, que caiu a uma ravina com cerca de 15 metros, provocou cinco feridos, esta madrugada, na EN108, em Gondomar.

As vítimas, que sofreram ferimentos leves, foram socorridas por 16 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Valbom e de S. Pedro da Cova, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santo António, e a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar, do INEM. Três das vítimas foram transportadas para o Hospital de Santo António e as outras duas para o Hospital de S. João, no Porto.

As causas do acidente, ocorrido ao quilómetro 4,8 da EN108, estão a ser investigadas pela PSP. A Polícia Municipal de Gondomar também esteve no local.