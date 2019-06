Desmantelada rede de tráfico de droga em Torres Novas

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de três mulheres e de um homem, com idades entre os 35 e 56 anos, por crimes de tráfico de droga.Após buscas a uma arrecadação e a viaturas, no Entroncamento e na Praia do Ribatejo, a GNR apreendeu 30 doses de cocaína, quatro plantas de canábis, 3700 euros em dinheiro, ouro, seis telemóveis e um carro.A apreensão é resultado de uma investigação que durou ano e meio. A GNR acredita que poderá estar em causa o desmantelamento de um grupo com ramificações importantes no tráfico de droga da região do Médio Tejo.