Desmantelada rede ilegal que se dedicava a furtos em armazéns agrícolas em Mirandela

"O grupo era composto por dois homens que cometiam os furtos e um outro homem que comprava os bens furtados por um valor comercial muito inferior, para seguidamente os revender por todo o distrito de Bragança, originando assim lucros para todos os elementos que compunham a rede", lê-se na nota da autoridade.



A GNR de Bragança desmantelou esta quinta-feira uma rede organizada que se dedicava a furtos em armazéns agrícolas e à recetação do material furtado em Mirandela. ForamNa investigação que começou há cerca de 10 meses foi dado cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária e a cinco em veículos e armazéns agrícolas, nos concelhos de Mirandela, Alfandega da Fé e Macedo de Cavaleiros, nos quais foram apreendidos duas armas de fogo; uma pistola de alarme; 50 munições; e dezenas de alfaias agrícolas e ferramentas.De acordo com a GNR, os objetos recuperados vão ser devolvidos aos seus legítimos proprietários e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Flor."A operação contou com o reforço dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Bragança, Torre de Moncorvo e Miranda do Douro, do Núcleo de Apoio Operativo (NAO) de Bragança, da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC) de Vila Real, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Mirandela e dos Postos Territoriais de Mirandela, Torre de Dona Chama, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães", denotou a força policial.