Um casal, na casa dos 70 anos, ficou ferido, na sequência de um despiste do carro em que seguiam, em Cascais, esta sexta-feira. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves.A viatura caiu de uma ravina com cerca de 50 metros de altura, na estrada que liga a Malveira da Serra ao Guincho. O homem teve de ser desencarcerado.O alerta foi dado pelas 17h45 aos Bombeiros de Alcabideche. No terreno estiveram 20 operacionais, apoiados por nove viaturas.