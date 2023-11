O trânsito na saída da A1 para Espinho, em Nogueira da Regedoura, Feira, está condicionado por causa do despiste de um camião. O acidente ocorreu no sentido sul/norte.O alerta foi dado, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário.O camião, em circunstâncias que ainda não estão apuradas, despistou-se e ficou tombado. Apesar do aparato, não há registo de feridos.A GNR está no local para garantir um perímetro de segurança e evitar constrangimentos no trânsito.