Um condutor, de 32 anos, escapou ileso, na manhã deste sábado, na sequência do despiste do carro em seguia, em Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte, na zona de Eirol.O condutor perdeu o controlo da viatura, em circunstâncias que ainda não estão apuradas, e a viatura acabou por se imobilizar numa zona florestal.O destacamento de trânsito da GNR foi acionado para o local e investiga as causas do acidente.