Homem gravemente ferido após despiste violento em Anadia

Um homem, com idade entre os 40 e os 50 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de quinta-feira, na sequência de um violento despiste, em Anadia.O alerta foi dado, cerca das 07h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na A1, sentido norte/sul, na A1, na zona da união de juntas de Arcos e Mogofores. A equipa da Viatura médica de Emergência e reanimação também foi acionada.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Aveiro Velhos, para o hospital de Coimbra.O destacamento de trânsito da GNR foi chamado e investiga as causas do acidente.