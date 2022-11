Um camião sofreu um despiste, seguido de saída de estrada, esta manhã de terça-feira, em Aveiro.O alerta foi dado, para o destacamento de trânsito da GNR de Aveiro, para um acidente rodoviário, na A25, junto ao estádio municipal.Não há registo de feridos.As autoridades investigam as causas do acidente. Foi necessário acionar uma empresa especializada em reboques de grandes dimensões para retirar o camião do local.