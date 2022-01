Um camião sofreu um despiste, esta tarde de terça-feira, seguido de colisão com um carro, em Gaia. Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca da 16h00 para os bombeiros da Aguda, para um acidente rodoviário, na A29, na saída para Arcozelo.A GNR de Arcozelo foi mobilizada e investiga as causas do acidente.