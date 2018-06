Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de carrinha de transporte de animais faz dois feridos na Figueira da Foz

Acidente aconteceu no quilómetro 72, na A17, na região do Bom Sucesso.

08:10

Dois homens ficaram feridas no seguimento do despiste de uma carrinha de transporte de bovinos, na Figueira da Foz, na madrugada desta quinta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Coimbra, no local estiveram os Bombeiros Municipais e Voluntários da Figueira da Foz, assim como a equipa do INEM, a GNR e um veterinário.



O acidente aconteceu ao quilómetro 72 da A17, na região do Bom Sucesso, na Figueira da Foz. O alerta foi dado às 05h46.