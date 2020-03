Despiste de carro mata condutor em Alcácer do Sal

Um homem de 42 anos morreu, pelas 17h35 desta terça-feira, após o carro que conduzia se ter despistado no interior da localidade da Comporta, no concelho de Alcácer do Sal.

A vítima ainda foi assistida por um dispositivo constituído por 25 operacionais e 11 viaturas, dos bombeiros de Alcácer do Sal e Viatura Médica do Hospital de Santiago de Cacém, mas veio a falecer.

O cadáver foi transportado para o gabinete médico-legal do Hospital de Setúbal, para autópsia.