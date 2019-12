Um homem, com cerca de 45 anos, natural de Lisboa, ficou esta manhã de sexta-feira gravemente ferido na sequência de um despiste de mota, no IC1, junto a Ourique (Beja).O acidente ocorreu perto das 10h00, no sentido Lisboa/Algarve.A vítima foi assistida no local e estabilizada. Devido à gravidade dos ferimentos, foi helitransportada para o Hospital de São José, em Lisboa.No local estiveram 11 operacionais com 5 meios terrestres dos Bombeiros de Ourique e Castro Verde.