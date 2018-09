Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste em Portel faz seis feridos e corta EN18 em ambos os sentidos

Uma das vítimas necessitou de ser transportada para o hospital por um helicóptero do INEM.

17:25

Seis pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, na sequência de um despiste na EN18, em Portel, distrito de Évora, ao início da tarde desta segunda-feira.



O sinistro está a provocar ao corte daquela via em ambos os sentidos, uma vez que foi acionado um helicóptero do INEM para transportar a vítima com maiores ferimentos para uma unidade hospitalar com urgência.



No local estão os Bombeiros de Portel, o INEM e a GNR. O alerta para o incidente foi dado às 15h41.