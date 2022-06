Um motociclista sofreu ferimentos graves, está tarde de domingo, em Estarreja, na sequência do despiste da moto em que seguia.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros de Estarreja, para um acidente rodoviário, no no de acesso à A29.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a GNR também foram acionadas.A circulação rodoviária não está condicionada.A vitima foi levada, pelos bombeiros de Estarreja, para o hospital da Feira.