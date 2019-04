Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de moto vitimou homem de 29 anos em Alvaiázere

Vítima ter-se-á despistado sozinha.

Por Lusa | 19:47

Um homem de 29 anos morreu esta tarde no centro da vila de Alvaiázere, distrito de Leiria, na sequência do despiste da moto que conduzia, disse fonte dos bombeiros.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o despiste do veículo de duas rodas "em frente ao tribunal" local e "provocou uma vítima mortal".



Já fonte da GNR de Leiria precisou que o condutor do motociclo "se despistou sozinho", vindo a morrer na sequência do acidente.



O alerta para o acidente foi dado às 17h19 e no local estiveram meios dos bombeiros de Alvaiázere, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, com oito operacionais e quatro viaturas.