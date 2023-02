Um homem de 43 anos morreu, na madrugada deste domingo, na sequência do despiste do motociclo em que seguia, na A22, na zona de Altura.O alerta foi dado às 4h50.Estiveram no local 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos Bombeiros de Vila Real de Santo António, INEM, PSP, GNR e da concessionária Via do Infante.Apesar da rápida assistência, o óbito acabou por ser declarado no local.