Mulher de 60 anos morre em despiste na A5 em Oeiras

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência de um despiste do veículo em que seguiam. O acidente ocorreu em Oeiras, no sentido Cascais-Lisboa, ao quilómetro 10, 5.A vítima mortal é uma mulher de 60 anos. O óbito foi declarado no local devido a uma paragem cardiorespiratória.Do violento despiste, uma mulher ficou gravemente ferida e dois homens apresentaram ferimentos ligeiros.O alerta para o acidente foi dado às 7h55 deste domingo.Devido ao acidente, o trânsito está totalmente cortado no sentido Cascais-Lisboa.O carro ficou totalmente destruído com os destroços a 50 a 60 metros do local do despiste.No local estiveram 22 operacionais, apoiados por nove veículos dos Bombeiros de Paço de Arcos, Oeiras, o INEM e a concessionária Brisa.