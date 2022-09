Um morto e dois feridos em despiste na Nacional 2

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos num despiste de carro, na madrugada desta terça-feira, na Nacional 2, ao quilómetro 531 630, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora. O óbito foi declarado no local.



O alerto para o acidente foi dado as 5h21 da manhã desta terça-feira e no local estiverem os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo. Ao que o CM apurou, duas das vítimas tiveram de ser desencareceradas.



Das três vítimas, um homem, de 80 anos, teve óbito declarado no local, outro, de 67 anos, ficou ferido com gravidade e o terceiro, de 59 anos, é considerado ferido ligeiro.



Os dois feridos foram transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), enquanto o corpo da vítima mortal foi levado para os serviços de medicina legal da unidade hospitalar.



Ao todo, no local estiveram 14 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).