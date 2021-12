Pelo menos 16 feridos em acidente com 15 viaturas na A4 em Penafiel, sentido Amarante-Porto

Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas num acidente com 15 viaturas na A4, perto de Bustelo, em Penafiel. Ao que o CM apurou uma das vítimas encontra-se em estado crítico e outras duas ficaram feridas com gravidade.O aparatoso acidente deu-se ao quilómetro 38 da A4, no sentido Amarante-Porto, estando a estrada cortada no sentido em que ocorreu o acidente. O alerta foi dado pelas 18h30.Segundo fonte da ANPC relatou ao Correio da Manhã, no local estão mais de 40 bombeiros, apoiados por pelo menos 15 viaturas.No total das 16 viaturas envolvidas no acidente seguiriam pelo menos 32 pessoas.(Em atualização)