Uma colisão entre três viaturas provocou dois feridos, esta manhã de segunda-feira, na A4, em Campo, Valongo.

O alerta para o acidente, ao quilómetro 20 da autoestrada foi dado pelas 08h11. As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros de Valongo e transportados, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de S. João, no Porto.

O trânsito esteve condicionado, no sentido Amarante/Porto, à passagem pelo local da colisão, que obstruiu uma via de circulação.

A GNR esteve no local.