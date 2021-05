Dois feridos em colisão e capotamento na A3 na Maia

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois carros, seguida do capotamento de uma das viaturas, esta tarde, na A3, sentido Porto-Braga, junto à saída para o nó de Águas Santas, na Maia.

O alerta para o acidente foi dado às 15h23. Os Bombeiros de Pedrouços e o INEM socorreram as vítimas, das quais uma sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, e a outra foi assistida no local.

O trânsito esteve condicionado. O Destacamento de Trânsito da Maia da GNR esteve no local.