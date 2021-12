Quatro feridos em despiste de carro seguido de capotamento na A2 no Seixal

Quatro pessoas ficaram feridas, um delas com ferimentos graves, na sequência de um despiste seguido de capotamento na A2, na zona do Seixal. O acidente ocorreu ao quilómetro 12, no sentido Norte-Sul.No local estiveram os Bombeiros de Cacilhas e do Seixal, o INEM, a Brisa e a GNR, num total de 21 operacionais apoiados por nove viaturas.O alerta para o acidente foi dado pelas 13h18.As três vítimas com ferimentos ligeiros foram levadas para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, e o ferido grave para o Hospital São José, em Lisboa.