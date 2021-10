Dois trabalhadores foram atropelados na A2, na zona do Seixal, pelas 7h00 desta terça-feira.



O acidente ocorreu ao quilómetro 17, no sentido Norte-Sul, que teve de ser cortado para operações de socorro e limpeza de via.





Segundo apurou ojunto do CDOS de Setúbal, as vítimas estavam a realizar trabalhos na via cano foram colhidas por um veículo. Sofreram ferimentos graves e foram transportados ao hospital.A operação mobiliza 15 operacionais dos bombeiros, GNR e concessionária da A2.