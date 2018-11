Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste faz dois mortos em Tavira

Vítimas tinham 70 e 49 anos.

Por Lusa | 19:08

Um despiste com um quadriciclo provocou esta sexta-feira dois mortos em Bernadinheiro, Tavira.



O acidente aconteceu às 17h24 e vitimou uma mulher de 49 anos e um homem de 70 anos que circulavam no veículo.



No local estão 17 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros.