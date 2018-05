Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de trator mata idoso em Armamar

Trata-se da oitava vítima mortal em acidentes com tratores no distrito de Viseu desde janeiro.

Por L.O. | 08:38

Um homem de 87 anos morreu na quarta-feira ao final da tarde após se despistar com o trator que conduzia, no lugar de Barreiro, Queimadela, Armamar.



A vítima foi encontrada junto ao trator por populares que estavam a fazer uma caminhada. Trata-se da oitava vítima mortal em acidentes com tratores no distrito de Viseu desde janeiro.