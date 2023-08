Uma mulher de 21 anos ficou ferida após o despiste de um automóvel, que capotou e embateu noutra viatura, esta manhã, na Estrada Nacional 13, em S. Romão do Neiva, Viana do Castelo. A estrada esteve cortada nos dois sentidos.

O alerta para o acidente foi dado às 07h59. No socorro estão os Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana do castelo, além de socorristas da Cruz Vermelha do Neiva. Numa primeira avaliação, a mulher apresentava ferimentos considerados leves.

A GNR esteve no local.