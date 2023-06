Motociclista em estado grave após colisão na EN13 em Esposende

Um motociclista com cerca de 30 anos sofreu ferimentos graves numa colisão com um automóvel, ao início desta noite, na Estrada Nacional 13, em Esposende.

O alerta para o acidente foi dado às 19h57. O motociclista sofreu vários traumatismos e foi hospitalizado em Viana do Castelo. O condutor do carro, um homem de 67 anos, sofreu ferimentos leves e foi hospitalizado em Barcelos. No socorro estiveram os Bombeiros de Esposende, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e socorristas da Cruz Vermelha das Marinhas (Esposende).

A GNR esteve no local e investiga as causas da colisão.