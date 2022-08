Despiste de mota deixa motociclista ferido em Paços de Ferreira

Um homem de 35 anos sofreu ferimentos graves no despiste da mota em que seguia, esta madrugada, na saída da A42, em Paços de Ferreira. O acidente provocou ainda um incêndio numa zona de mato, junto à rotunda de Seroa.

O despiste ocorreu por volta das 00h30. No local estiveram os Bombeiros de Lordelo e Paços de Ferreira, a Cruz Vermelha de Frazão e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Padre Américo. A vítima foi socorrida no local e hospitalizada com ferimentos graves.

Os bombeiros extinguiram ainda o incêndio que terá sido provocado pela mota acidentada. A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.