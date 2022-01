Três feridos é o resultado de um aparatoso despiste na A42, ao quilómetro 12,9, em Nevogilde, Lousada, no sentido Lousada/Porto.



O alerta foi dado às 13h52.





No local estão os Bombeiros de Lousada, Paços de Ferreira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel.Segundo a página da Proteção Civil, estão 24 operacionais, apoiados por nove viaturas.No local está também a GNR que investiga as causas do despiste.