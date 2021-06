Homem ferido em despiste em Felgueiras

Um ferido é o resultado de um aparatoso despiste, seguido do capotamento do carro, esta manhã, em Friande, no concelho de Felgueiras.



O alerta foi dado às 08h04 para a rua de S. Tomé.





No local estiveram os Bombeiros de Felgueiras e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.A vítima teve de ser desencarcerada. Depois de estabilizado, o homem foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.A estrada esteve cortada nos dois sentidos.As causas do despiste estão ainda por apurar.A GNR está a investigar.