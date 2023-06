Idoso ferido com gravidade em despiste na EN202

Um homem de 79 anos foi hospitalizado com ferimentos graves após o carro em que seguia ter-se despistado contra um muro do cemitério de Meadela, na Estrada Nacional 202, em Viana do Castelo, esta tarde.

O alerta foi dado às 16h29. A vítima, que seguiria sozinha no automóvel, foi socorrida pelos Sapadores e Voluntários de Viana, e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). O idoso foi transportado, com ferimentos graves, para o Hospital de Braga.

Durante as operações de socorro, o trânsito teve de ser desviado. A PSP esteve no local e investiga as causas do violento despiste.