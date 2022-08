Uma mulher, de 72 anos, ficou ferida com gravidade, esta segunda-feira ao final da manhã, depois de se ter despistado quando seguia numa cadeira de rodas elétrica na avenida do Emigrante, na rotunda junto à Caixa de Crédito Agrícola, em Murtosa.Segundo apurou o, a vítima terá entrado em excesso de velocidade na rotunda e a cadeira em que seguia tombou para o lado. Bateu com a cabeça no chão e sofreu um traumatismo hematoencefálico grave. Foi hospitalizada.O alerta foi dado por volta das 12h00. Para o socorro foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Murtosa, cujo quartel fica a poucos metros do local, e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro.