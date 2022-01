Despiste de máquina de rasto deixa homem ferido em Sever do Vouga

Um homem ficou ferido com gravidade depois de uma máquina de rasto em que seguia se ter despistado, em Talhadas, Sever do Vouga, no distrito de Aveiro. A vítima, com idade entre os 50 e os 60 anos, estava a trabalhar num terreno florestal quando perdeu o controlo do veículo pesado.

O alerta foi dado às 16h28 e os Bombeiros de Sever do Vouga, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro, foram encaminhados para o local.

O homem foi estabilizado e transportado para o hospital de Aveiro com ferimentos considerados graves.