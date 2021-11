Homem ferido em despiste de carro em Ponte da Barca

Um despiste de um carro na Figueirinha, em Ponte da Barca, deixou o condutor, de 82 anos, com ferimentos ligeiros. O alerta foi dado às 11h53 e os Bombeiros de Ponte da Barca, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo e a SIV de Arcos de Valdevez, foram encaminhados para o local.

Ao que o CM conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, a vítima ter-se-á despistado e o carro terá caído para uma ribanceira. Inicialmente, foi dado o alerta para uma pessoa encarcerada, mas, à chegada ao local dos meios de socorro, a vítima já estava fora da viatura.

O idoso foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.