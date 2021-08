Homem ferido em despiste de trator em Alijó

Um homem, com 75 anos, ficou ferido com gravidade, esta terça-feira à tarde, após ter perdido o controlo de um trator agrícola e este ter depois capotado num terreno agrícola onde trabalhava, em Sanfins do Douro, no concelho de Alijó.









Segundo Bruno Girão, comandante dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, “o alerta foi dado às 14h00 e no local estiveram bombeiros e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real. O homem foi transportado para o Hospital de Vila Real mas estava consciente e cooperante. A GNR investiga o acidente.