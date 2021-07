Um homem de 89 anos morreu depois do trator que conduzia ter virado, no sítio do Sobral, na freguesia de Porches, no concelho de Lagoa.





O acidente ocorreu no domingo, ao final do dia, tendo o alerta sido dado às 18h37. Segundo o CM apurou, o idoso estaria a fazer uma manobra quando perdeu o controlo do veículo agrícola, que capotou. A vítima ainda foi socorrida no local por equipas dos Bombeiros de Lagoa e INEM, mas o óbito acabou por ser declarado. Estiveram envolvidos nas operações de socorro 14 operacionais. A GNR investiga as causas do acidente mortal.