Homem morre em incêndio em Viana do Castelo

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, esta tarde de sexta-feira, num incêndio nos anexos de uma casa, na rua Ponte Pedrinha, em Vila Fria, Viana do Castelo.



O alerta foi dado ás 14h56.





No local estão os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com seis viaturas e os Bombeiros Voluntários, com três.No local, está também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo que tentou manobras de reanimação na vítima, mas a mesma acabou por morrer no local.Também neste incêndio, uma mulher teve de ser assistida após sofrer ferimentos.As causas do fogo estão ainda por apurar.A GNR está no local e investiga.