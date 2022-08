Idoso ferido em despiste de carro seguido de queda em ravina em Paredes

Um homem de 80 anos ficou ferido, esta tarde de sábado, num despiste do carro em que seguia, na rua Zeferino Alves Leal, em Cristelo, Paredes. O carro caiu numa ravina de três metros. O alerta foi dado às 17h56.



No local estiveram os Bombeiros de Paredes e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e a GNR.





O idoso teve de ser desencarcerado e assistido no local. Foi depois transportado para o Hospital Padre Américo, com ferimentos considerados leves. As causas do despiste estão ainda por apurar.A GNR esteve no local e está a investigar.