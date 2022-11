Uma pessoa ficou ferida, esta terça-feira, na sequência de um despiste de uma carrinha, em Paredes.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os Bombeiros de Paredes, para um acidente rodoviário, na estrado do Alto de São Domingos, em Beire.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Penafiel e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida também foram acionadas.A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.A vítima foi levada, pelos Bombeiros de Paredes, para o Hospital de Penafiel.