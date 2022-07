Quatro feridos em despiste de carro em Ponte de Lima

Duas crianças, de quatro e oito anos, ficaram feridas, esta tarde de segunda-feira, num violento despiste do carro carro em que seguiam, em Ponte de Lima. No mesmo acidente, dois adultos também ficaram feridos.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros voluntários de Ponte de Lima, para um acidente rodoviário, no largo da Feira.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Ponte de Lima, para o hospital de Viana do Castelo. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Alto Minho e a GNR e a ambulância de suporte imediato de vida foram acionadas.A GNR foi mobilizada e tomou conta da ocorrência.