Casal ferido com gravidade em violenta colisão entre dois carros em Ovar

Um casal, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos considerados graves, esta tarde de domingo, na sequência de uma violenta colisão entre dois carros, em Ovar. No mesmo acidente, um homem, com cerca de 30 anos, também ficou ferido.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na EN109, em Válega.As vítimas foram levadas para o hospital da Feira. A ambulância de suporte imediato de vida de Ovar, a GNR e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira foram acionadas.