Despiste de carro faz quatro feridos em Santa Maria da Feira

Quatro pessoas, entre elas uma criança de 2 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de terça-feira, no despiste do carro em que seguiam, em Santa Maria da Feira. Duas das vítimas ficaram encarceradas e foi necessário accionar uma viatura de desencarceramento dos bombeiros da Feira para as retirar dos destroços.O alerta foi dado cerca das 18h30, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte, na zona de Nogueira da Regedoura.A equipa da viatura médica de emergência de reanimação da Feira e uma ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Espinho.A GNR está no local.