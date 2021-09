Despiste seguido de capotamento na A1 faz um ferido grave em Albergaria-a-Velha

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta noite de segunda-feira, num acidente rodoviário em Albergaria-a-Velha.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.O alerta foi dado, cerca das 22h00, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um despiste, seguido de capotamento, de um carro na A1, sentido sul/norte, no quilómetro 249.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros locais, para o hospital de Santa Maria da Feira.Os bombeiros de Estarreja, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a GNR de Aveiro também estiveram no local.As autoridades lembraram que não foi necessário cortar circulação automóvel na A1, adiantando que apenas esteve "uma faixa condicionada". Alerta foi dado às 21h42.