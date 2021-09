Mulher ferida com gravidade em despiste seguido de colisão na Feira

Uma mulher, de 53, sofreu ferimentos graves, num despiste de um carro, seguido de colisão com outra viatura, ao início da madrugada desta segunda-feira, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, outras duas pessoas também ficaram feridas.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário na A1, sentido sul/norte, na zona de São João de Ver.As vítimas foram levadas para o hospital da Feira. Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a GNR esriveram no local.As autoridades investigam as causas do acidente.