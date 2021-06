Três feridos em despiste seguido de capotamento em Gondomar

Três pessoas, uma delas um jovem de 15 anos, ficaram feridas, está tarde de domingo, na sequência de um despiste, seguido de capotamento, em Gondomar.O alerta foi dado, cerca das das 16h30, para um acidente rodoviário, em Melres, junto ao quartel dos bombeiros voluntários.As vítimas foram levadas para os o hospital de S. João, no Porto.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santo António, no Porto, foi mobilizada. Os Bombeiros de Melres e de Crestuma estiveram no local. A GNR investiga as causas do acidente.