Duas crianças e três adultos feridos em colisão entre dois carros, na A1, em Gaia

Duas crianças e três adultos ficaram feridas, esta noite de segunda-feira, numa colisão entre dois carros, na A1, em Gaia, sentido norte/sul, junto à saída para Grijó.O alerta foi dado, às 21h022, para os bombeiros dos Carvalhos, para um acidente rodoviário. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros dos Carvalhos e pela Ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Gaia, para o hospital de S. João, no Porto.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a GNR dos Carvalhos estiveram no local.